Craque do Barateiro Futsal é campeã mundial universitária com o Brasil

A polivalente Bella, jogadora do Barateiro Havan Futsal, sagrou-se campeã mundial universitária com a Seleção Brasileira da categoria neste domingo, 16, em Xangai, na China. Além do título, a atleta foi também a artilheira da competição, com cinco gols. O torneio é organizado pela Federação Internacional do Esporte Universitário (Fisu).

O placar foi aberto pelas portuguesas na primeira etapa. Bella marcou o gol de empate no início da segunda etapa. Na prorrogação, ainda fez o gol da virada, em lindo chute. A partida terminou em 3 a 1, com Amanda Oliveira fechando a conta.

“Sem palavras para esse momento. Já havíamos perdido um título para Portugal, o que me deixou muito triste na época, mas agora, com mais maturidade e um elenco unido, conquistamos nosso objetivo principal”, destaca a ala do Barateiro.

“No momento, eu não acreditava que havia marcado os dois gols da final, só conseguia pensar em tudo que passei para chegar até aqui. Com certeza, é um dia que ficará marcado na minha história de vida. Hoje, sou campeã mundial com o Brasil. O campeão voltou e isso é o mais importante neste momento.”

A campanha

Fase de grupos

China 2×1 Brasil

Brasil 5×2 Alemanha

Brasil 6×2 Ucrânia

Semifinal

Brasil 8×0 Nova Zelândia

Final

Brasil 3×1 Portugal

