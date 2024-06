Acidente entre carros é registrado na rodovia Ivo Silveira

Uma colisão entre dois carros foi registrada na tarde desta segunda-feira, 17, na rodovia Ivo Silveira, em Gaspar. O fato ocorreu no bairro Bateias. Ninguém ficou ferido.

De acordo com a Polícia Militar Rodoviária (PMRv), as equipes foram acionadas por volta das 14h, para uma ocorrência de acidente sem vítimas.

Ao chegaram no local, os policiais identificaram que o acidente ocorreu entre um Sandero, de Araranguá, conduzido por um homem de 35 anos, e um Uno, de Brusque, conduzido por uma mulher de 23 anos.

Foi constatado após a averiguação do local que o Sandero transitava pela via quando, na rodovia Ivo Silveira, sentido Brusque-Gaspar, o Uno, que cruzava a rodovia, teria invadido a preferencial do Sandero e assim causado o acidente.

Os policiais também constataram que a condutora do Uno não era habilitada. Posteriormente, o veículo foi liberado para um motorista devidamente habilitado.

