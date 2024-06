Homem com tornozeleira eletrônica é morto com tiros na cabeça em Joinville

Um homem, de 33 anos, com tornozeleira eletrônica, foi morto a tiros na madrugada desta segunda-feira, 17. O caso aconteceu por volta das 4h30, na rua Antenor Canuto Vieira, localizada no bairro Jardim Paraíso, em Joinville.

De acordo com informações da Polícia Militar, o homem tinha saído recentemente do presídio. Os autores do crime arrombaram a casa e dispararam diversas vezes na cabeça da vítima, que morreu no local. Eles fugiram do local em uma motocicleta.

A vítima tinha diversas passagens na polícia por tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo, desobediência e desacato. Até a publicação da matéria não foi divulgada a identidade da vítima e dos autores dos disparos.

