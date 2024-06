BR-101 em Itapema será bloqueada neste domingo para travessia de cabos de energia elétrica

A Arteris Litoral Sul informa que a BR-101 em Itapema será bloqueada, pois será preciso realizar o bloqueio temporário das vias marginas da rodovia no km 149, em Itapema. Este trabalho irá ocorrer neste domingo, 23, para que a Celesc realize a travessia de cabos de energia elétrica.

A rodovia e vias marginais terão bloqueio total entre as 8h30 e 8h45 do domingo.

A Concessionária comunica ainda que como a BR-101 em Itapema será bloqueada haverá sinalização no local alertando sobre o bloqueio e, apesar do pouco tempo de interdição da pista, recomenda que os motoristas evitem seguir viagem no período para não ficarem parados na rodovia.

As condições de tráfego da rodovia, em tempo real, podem ser acompanhadas pelo perfil @Arteris_ALS no X (antigo Twitter). Para informações adicionais ou solicitações de serviços, está disponível o telefone 0800 725 1771, operando 24 horas por dia.

