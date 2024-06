Trabalhador morre durante manutenção do Porto de São Francisco do Sul

O trabalhador Jaci Antônio Correa, de 52 anos, morreu durante um serviço de manutenção dos equipamentos do Terminal Graneleiro no Porto de São Francisco do Sul. O acidente aconteceu na madrugada desta sexta-feira, 21.

Nas redes sociais, amigos e familiares deixaram mensagens de luto pela morte de Jaci. “Descanse em paz meu amigo, fará muita falta”, escreveu um amigo. “Descanse em paz tio”, publicou um sobrinho.

Informações sobre velório e sepultamento não foram repassadas.

O caso

Segundo o Porto de São Francisco do Sul, a vítima era um trabalhador vinculado a uma empresa terceirizada que presta serviço de manutenção dos equipamentos do Terminal Graneleiro.

O acidente aconteceu nas dependências do Terminal Graneleiro, durante um serviço de manutenção corretiva na balança de fluxo, equipamento que pesa a carga antes de sua transferência para o Corredor de Exportação.

As equipes de emergência do porto foram prontamente acionadas, mas a vítima morreu imediatamente. A administração do porto já está adotando as medidas cabíveis para apurar o ocorrido.

“A direção do porto manifesta sua solidariedade à família e vai prestar todo o apoio necessário para o conforto e bem-estar dos familiares e colegas”, informou em nota.

