Os moradores de Brusque e das demais cidades do Vale do Itajaí devem se preparar para uma mudança do padrão climático, diante dos modelos meteorológicos apontando a chegada do frio úmido a partir da próxima semana à região.

Para obter mais detalhes sobre esta expectativa, consultamos então o especialista da Climaterra, Ronaldo Coutinho, que prontamente compartilhou conosco um boletim informativo.

Na nota emitida, ele antecipa que tanto este sábado, 22, quanto o domingo, 23, ainda serão de tempo seco, com relativo aquecimento nas tardes. Confira os esclarecimentos logo após a foto a seguir.

Frio úmido a caminho

*Boletim: Climaterra >>

Este boletim começa trazendo boas notícias para os moradores de Brusque e das demais cidades do Vale do Itajaí, particularmente aqueles amantes do frio, que aguardam ansiosamente o retorno do padrão de inverno à região.

De acordo com as mais recentes atualizações dos modelos meteorológicos, uma frente fria irá passar por Santa Catarina na segunda-feira, trazendo chuvas generalizadas e um padrão climático mais próximo de junho.

A partir da próxima semana, espera-se precipitações mais frequentes e temperaturas típicas desta estação.

Destacamos, porém, que o frio previsto não estará concentrado nas mínimas noturnas, mas sim nas temperaturas máximas das tardes, que prometem ficar abaixo dos 20°C, especialmente na terça-feira.

Este cenário tende a criar um ambiente favorável para o uso de casacos durante todo o dia, devido à baixa sensação térmica esperada.

A propósito, a reta final de junho deve trazer chuvas mais frequentes e temperaturas alinhadas com o padrão normal do inverno.

Aquecimento antes do frio

Antes dessas mudanças previstas, queremos focar então nas previsões para este fim de semana.

Para os moradores de Brusque e região que têm planos de atividades externas, seja de trabalho ou lazer, temos boas notícias. Tanto o sábado quanto domingo prometem tempo seco.

Quanto às temperaturas, o aquecimento atípico das tardes deve continuar, com máximas previstas variando entre 24°C e 28°C, podendo eventualmente alcançar a marca dos 30°C.

*Com informações: Climaterra

Sem frio forte na madrugada

Prosseguindo com a edição deste sábado, continuamos então a focar nas atualizações meteorológicas.

Agora, vamos destacar o acompanhamento realizado durante a última madrugada na região de Brusque, que por sinal, seguiu apresentando ausência de frio intenso.

A tabela a seguir resume as temperaturas mínimas registradas logo após o amanhecer de hoje em cada local mencionado no anexo (destaque em vermelho).

É importante ressaltar que não houve registro de chuvas durante esse período (indicado em azul).

Fotos dos leitores

Encerrando este segmento, permita-me conduzi-lo por um passeio visual repleto de magia.

Aprecie as encantadoras paisagens então compartilhadas por nossos leitores, como se cada foto fosse então um portal para um mundo de cores e mistérios.

Bairro Tirivas em Presidente Nereu/Fotos: Amilton e Margareti Petry >>

1 de 12

Bairro Gabiroba em Botuverá/Fotos: Marcos e Sonia Bianchessi >>

1 de 10

