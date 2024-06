Mulher leva quatro tiros de ex-companheiro e é salva por entregador em Pomerode

Por volta das 16h desta sexta-feira, 21, a Polícia Militar foi acionada para atender a uma ocorrência de tentativa de feminicídio em Pomerode. Quem acionou a guarnição foi um entregador de mercadorias, que estava fazendo entregas nas proximidades do local e encontrou uma mulher pedindo socorro, ensanguentada.

Ele a levou até o Hospital Rio do Testo, mas de lá ela foi transferida ao Hospital Santa Isabel via Arcanjo devido à gravidade dos ferimentos. Segundo o que ela lhe relatou, ela foi vítima de disparos de arma de fogo de seu companheiro. O entregador então acionou a Polícia Militar.

No hospital em Blumenau, em contato com a vítima, ela confirmou a história. Ela foi atingida por quatro disparos de arma de fogo, sendo dois no abdômen, um no pescoço e um no braço direito. Diante das informações foram realizadas diligências para que autor fosse preso. A guarnição de Pomerode localizou o autor dos disparos após uma denúncia anônima.

Neste endereço foram localizados também 101,9 gramas de maconha, 89,8 gramas de crack e 232,2 gramas de cocaína, além de dois aparelhos de celular e R$ 605 em espécie e uma balança de precisão.

A PM afirmou ainda que o autor dos disparos entrou nesta residência em que foi encontrado arrombando a porta de entrada e sendo localizado no interior. Após a prisão em flagrante, foi realizada busca no interior e foi localizada então a arma utilizada. Nas buscas foram localizadas as drogas em um armário.

Diante dos fatos foi lavrado o boletim de ocorrência, dado voz de prisão ao autor, lido seus direitos e encaminhado o autor até a delegacia de Pomerode para lavratura do flagrante.

