Na noite de sexta-feira, 24, os moradores de Brusque foram agraciados por um espetáculo natural magnífico, tendo a lua sendo a protagonista, iluminando e embelezando ainda mais a cidade.

*Confira a galeria de fotos no fim desta edição

A nossa coluna percorreu então, diversos pontos em busca dos melhores ângulos para registrar o momento especial.

Esse fenômeno astronômico é de grande importância em todo o mundo e, em Brusque, a noite foi ainda mais especial.

O fascínio por esse evento celeste existe desde tempos imemoriais, e é fácil entender porquê. A luz prateada e intensa vem criar uma atmosfera mágica e mística.

Lua como protagonista

As lentes aprimoradas das câmeras de um celular capturaram uma estupenda galeria de fotos que, sem dúvida, irá impressionar a todos que a apreciarem.

Afinal, momentos como esse merecem ser celebrados e compartilhados com todos.

Convidamos a todos para conferirem essa galeria de fotos logo após aos anúncios, que preparamos com muito carinho.

Esperamos que essas imagens inspirem as pessoas a apreciarem a beleza natural que nos rodeia e a valorizarem os momentos únicos que a vida nos proporciona.

Queremos mostrar a magia da natureza e inspirar todos a guardar e lembrar instantes como esse.

Lua em fotos após anúncios

A lua e seu charme em fotos

