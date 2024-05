Carro bate contra poste e resulta na morte de jovem em Joinville

Um jovem de 20 anos, ainda não identificado, morreu ao bater o carro contra um poste em Joinville na madrugada deste sábado, 25.

O acidente aconteceu na rua Santa Catarina, no bairro Floresta. O jovem dirigia um veículo Sandero.

Segundo a Polícia Militar, o Samu constatou a morte do jovem no local do acidente e acionou a Polícia Científica. A Polícia Civil também esteve no local.

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o carro em chamas após a batida.

Assista:



