Corpo de homem é encontrado no rio Itajaí-Mirim, em Itajaí

O corpo de um homem, com idade entre 50 e 60 anos, foi encontrado no Rio Itajaí-Mirim, no bairro Itaipava, em Itajaí. O caso aconteceu neste sábado, 25.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, a ocorrência foi gerada por volta das 15h50, na rua Maria de Souza Gonçalves. O corpo do homem, com idade entre 50 e 60 anos, foi encontrado no local por moradores, que acionaram os bombeiros.

O corpo estaca em uma área de pastagem e plantação de arroz, de difícil acesso. A equipe precisou utilizar um trator para localizar o corpo, que ficou aos cuidados da Polícia Científica.

Não se sabe o motivo do óbito e a identidade da vítima é desconhecida até o momento. A Polícia Militar e Civil também foram acionadas.

