VÍDEO – Bungee Jump de 45 metros é a grande atração do Brusque Motorcycle de 2024

O bungee jump de 45 metros representa a grande novidade da 17ª edição do Brusque Motorcycle, que ocorre de 24 a 26 de maio, no Pavilhão da Fenarreco. Neste sábado, 25, aventureiros aproveitaram o evento para estrear a atração.

“Um verdadeiro teste para cardíaco”, define o organizador, Jacson Jasper. O bungee jump chamou a atenção dos visitantes e atraiu os meus corajosos.

Para o brusquense Patrick Costa, de 33 anos, o salto foi uma experiência marcante. “Tudo que é bom dura pouco”, disse. A sua namorada, Aline Fantini, o acompanha nesses momentos e declarou: “ele gosta de aventura”. Eles frequentam o evento há três anos e há dois, participam como motoqueiros.

Já a motoqueira Diana Mendes, 35 anos, é de Pescaria Brava, no Sul do Estado, e veio com o marido realizar o sonho de pular de bungee jump. “Amo adrenalina, é a realização de um sonho. Sempre quis pular de bungee jump”, afirmou.

Atrações para vários públicos

O Brusque Motorcycle conta com atrações para diversas idades e gostos. “Desde espaço kids para as crianças a shows de manobras de motocicletas, globo da morte e pra quem tiver coragem os saltos de bungee jump”, destaca Jacson.

Salão de expositores, onde marcas de motocicletas apresentam as suas novidades do mercado, vestuário e acessórios de motociclismo, apresentações no globo da morte e shows locais e nacionais fazem parte da programação

Programação

Sábado, 25

14h – Show da banda Máfia S/A

16h – Show globo da morte

16h30 – Show da banda Mr.McFly

19h – Show wheeling (Protork)

19h30 – Show da banda Nova Isis

21h – Show globo da morte

21h10 – Replay Festival com Dazaranha e Vitor Kley

Domingo, 26 (entrada gratuita até às 13h)

10h – Expositores, food trucks, espaço kids, pista organizada (Chico do Grau) e bungee jump

12h – Show da banda Tributo Creedence

13h20 – Show da banda Orvalium

15h30 – Show wheeling (Arte e Domínio) e momento kids com apresentação

16h – Show da banda NBLA

17h – Show globo da morte

20h – Encerramento do evento

