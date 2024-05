VÍDEO – Jovem motociclista morre após colidir em poste, em Blumenau

Alex Gabriel Floriano, de 22 anos, foi a vítima fatal de uma colisão entre motocicleta e poste na noite desta sexta-feira, 24. Ele morreu após colidir em um poste na rua Bahia, altura do número 4001, próximo ao ESF Augusto Antonio Schweiger, em Blumenau.

Um vídeo de uma câmera de monitoramento próxima mostra que não houve colisão com outro veículo, e ele perdeu o controle da moto sozinho. O fato ocorreu por volta de 21h30 desta sexta-feira, 24.

O Samu chegou no endereço para prestar o atendimento, mas a vítima morreu no local do acidente. A Guarda Municipal de Trânsito atuou para o controle do tráfego das proximidades. O corpo ficou aos cuidados da Polícia Científica.

Veja agora mesmo!

Clube de Caça e Tiro Itoupava Rega mantém tradições perdidas na região: