Casal que fazia entrega de drogas em Brusque é detido pela Polícia Militar

Por volta de 19h45 desta sexta-feira, 24, a Polícia Militar teve conhecimento de um casal utilizando o veículo Fiat Stilo para a entrega de drogas em Brusque. A guarnição avistou o veículo e, ao perceber a presença da viatura, o condutor realizou uma manobra brusca, aumentando a velocidade e entrando uma rua sem saída. Isso motivou a abordagem policial, junto às denúncias.

Na revista veicular, foram encontrados um celular e uma máquina de cartão. A revista pessoal no homem de 42 anos não revelou nada ilegal. A mulher, de 34 anos, ao ser questionada, admitiu portar três porções de substância análoga à cocaína em sua cintura, entregando-as à equipe.

Ambos confessaram estar envolvidos na entrega do entorpecente. Diante das buscas, o homem indicou uma garagem na mesma rua onde escondia mais drogas. No local, foram encontradas aproximadamente 50 porções de substância análoga à cocaína. A mulher também mencionou outra entrega realizada no mesmo bairro. A equipe se deslocou até o local e, durante a abordagem, um homem fugiu para uma área de mata.

Próximo ao local onde ele estava, foram localizadas quatro porções de substância análogas à cocaína, uma pequena porção de maconha e dois celulares. Na bolsa da mulher foram encontrados R$ 172 em espécie, que ela admitiu ter recebido em troca da entrega de entorpecentes. Após autorização do casal, foram realizadas buscas em sua residência, mas nada de ilícito foi encontrado.

Diante dos fatos, o casal foi encaminhado à delegacia de polícia para os procedimentos cabíveis.

