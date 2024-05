Prefeitura de Tijucas demite servidores que esqueceram aluno em ônibus escolar até tarde da noite

O prefeito de Tijucas, Eloi Mariano Rocha, demitiu um motorista de ônibus e uma monitora que não notaram a presença de uma criança no transporte escolar após o encerramento do expediente na última quinta-feira, 23.

Segundo relato da mãe da criança, o menino, morador do bairro Morretes, dormiu no trajeto de volta para casa e acabou não descendo no ponto. Com isso, a criança foi levada para o pátio da Secretaria de Educação, presa no ônibus até às 21h, aproximadamente, quando a mãe do menino o encontrou.

A fim de saber os detalhes do caso e relatar as providências adotadas, o prefeito chamou a mãe da criança na manhã desta sexta-feira, 24. Ela relatou que, em contato com o motorista durante a noite, o mesmo afirmou, equivocadamente, que havia deixado o estudante no posto de saúde do bairro Morretes.

Somente depois de fazerem várias buscas pelo bairro, sem sucesso, é que os pais decidiram vir ao pátio da educação para verificar o ônibus e, assim, encontraram o menino.

Diante do caso, o prefeito determinou a exoneração imediata do motorista, da monitora e já solicitou a troca do vigia noturno que atua na secretaria. Por ser de empresa terceirizada, o município solicita a substituição do funcionário à empresa contratada.

O prefeito pediu desculpas à mãe e ao menino e reforçou sua indignação em relação ao erro cometido. “Esse tipo de situação é inadmissível e jamais deixaríamos algo assim passar em branco. Por isso, assim que tomei conhecimento do ocorrido tomei as devidas providências e determinei a imediata exoneração dos funcionários envolvidos”, disse o prefeito.

Vale ressaltar que todos os ônibus que fazem o transporte escolar do município são equipados com sistema interno de monitoramento e por isso, a Secretaria de Educação, além de contar com o depoimento da mãe, também verificou as imagens do sistema e confirmou o ocorrido.

A exoneração dos servidores envolvidos já foi providenciada ainda nesta manhã pelo departamento de Recursos Humanos da prefeitura.

Leia os destaques da semana:

1. Zagueiro brusquense é campeão do Chipre com o Apoel

2. Prefeitura de Brusque publica edital para contratar professores e serventes de serviços gerais; saiba como participar

3. Programa de castração de animais está parado em Brusque; entenda o motivo

4. “A cidade não pode ficar parada por causa de burocracia”, diz Jean Dalmolin, novo presidente da Câmara de Brusque

Assista agora mesmo!

Médico da Nicarágua faz carreira trabalhando no SUS de Brusque: