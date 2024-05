Para aqueles que precisaram sair cedo de casa em Brusque na manhã deste sábado, 25, foi necessário se agasalhar muito bem a fim de se proteger do frio de até 10°C, sentido no município.

Este clima de inverno, que ingressou às cidades do Vale do Itajaí, promete então se manter nos próximos dias. Isso significa que a estação mais fria do ano deve se estabelecer na região.

Para aprofundar o tema mencionado acima, buscamos detalhes esclarecedores e abrangentes com o especialista da Climaterra, Ronaldo Coutinho, que gentilmente nos concedeu uma entrevista especial.

No boletim a seguir, além de abordar a expectativa de frio prolongado, ele também projeta as condições do tempo para os próximos dias, prevendo o retorno da chuva em breve. Confira os detalhes a seguir.

Frio promete ficar

*Boletim: Climaterra >>

O amanhecer frio deste sábado em Brusque foi apenas uma prévia do clima de inverno que promete se estabelecer não apenas no município, mas em todo o Vale do Itajaí, durante o restante do mês de maio.

A próxima semana deve manter essa condição de baixas temperaturas, com alguns dias mais frios e outros nem tanto.

A previsão indica, com certeza, que as madrugadas até o fim do mês serão geladas, ficando abaixo de 10 a 12°C em muitas cidades.

A variação ocorrerá nas tardes, diante da maioria delas ficando abaixo de 20°C, embora algumas possam ultrapassar essa marca, porém, sem exceder os 22 a 23°C.

Diante deste cenário, fica claro que o clima da estação mais fria do ano começou a se estabelecer em Brusque e demais municípios do Vale, com o amanhecer deste sábado, marcando o início do inverno climático.

Frio úmido à vista

É importante notar que, neste cenário predominantemente frio, o sol terá destaque neste sábado, aparecendo entre algumas nuvens sobre Brusque e região.

No domingo, também são esperadas aberturas pela manhã, depois de um amanhecer gelado.

Os casacos continuarão sendo itens indispensáveis ao longo desse dia, especialmente com a sensação invernal acentuada pelo aumento das nuvens, que tendem a ofuscar o brilho do sol à tarde.

Inclusive, durante a noite, os simuladores não descartam a possibilidade de chuva.

Ao avançarmos para segunda-feira, espera-se um dia frio e úmido, com instabilidade e chuva, que pode ser volumosa.

Portanto, além dos casacos, é prudente ter os guarda-chuvas à mão, pois voltarão a ter utilidade em breve.

Para o restante da semana seguinte, entre terça e sexta-feira, podemos antecipar um retorno ao clima seco, embora ainda mantendo temperaturas predominantemente frias.

*Com informações: Climaterra

Mais notícias após anúncios

Gostaríamos de apresentar aos nossos estimados leitores aqueles que estão apoiando e valorizando o trabalho do Blog do Ciro Groh.

Conheça-os através dos banners exibidos abaixo. Clique sobre eles para então explorar os produtos e serviços oferecidos por cada parceiro.

Oferecimento:

Veja também:

1. Brusque: novo peixe surpreendente então é fisgado no rio Itajaí-Mirim; veja o peso

2. Pergolado com trepadeiras jade vira atração em Guabiruba

O frio da madrugada

Prosseguindo com a edição deste sábado, o foco então permanece nas atualizações meteorológicas.

Agora, vamos salientar o acompanhamento realizado durante a última madrugada na região de Brusque.

A tabela apresentada a seguir resume as temperaturas mínimas registradas logo após o amanhecer de hoje em cada local mencionado no anexo (destaque em vermelho).

Importante ressaltar que não foram registradas ocorrências de chuvas durante esse intervalo (indicado em azul).

• Ajude a manter as estações meteorológicas de Ciro Groh contribuindo então com qualquer valor via Pix, através da chave: [email protected]

Fotos dos leitores

Encerrando este segmento, aprecie as encantadoras paisagens então compartilhadas por nossos leitores.

As imagens ilustram o início da manhã deste sábado em cada local descrito nas legendas.

*Bairro Tirivas em Presidente Nereu/Fotos: Amilton e Margareti Petry >>

1 de 20

*Bairro Gabiroba em Botuverá/Fotos: Marcos e Sonia Bianchessi >>

1 de 13

• Receba diretamente no seu WhatsApp os conteúdos do Blog do Ciro Groh.

Basta adicionar o número (47) 9 9151-7115 na sua lista de contatos e então enviar uma mensagem com OK