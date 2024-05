“Amada pelos seus alunos”: amigos se despedem de professora de Brusque que morreu aos 30 anos

Faleceu na quinta-feira, 23, a professora Wandressa Viviane Souza dos Santos, de 30 anos. Ela era professora de inglês da escola Isaura Gouvea Gevaerd, do bairro Tomaz Coelho, em Brusque. Nas redes sociais, amigos se despediram de Wandressa.

Wandressa atuava em caráter temporário na instituição. Esse foi o primeiro contrato dela com o serviço público municipal de Brusque.

“Sentirei muitas saudades dela. Era uma ótima professora”, disse uma amiga nas redes sociais. Em outra publicação, outra amiga diz: “tristeza enorme. Era jovem e profissional. Que Deus console a família”.

Em outra mensagem uma terceira amiga diz: “Muito amada pelos alunos. Vai deixar muita saudade”.

Ela era natural de Rio Branco, no Acre. O seu corpo será transladado para a região, onde será velado na capela São Francisco. O sepultamento será realizado no dia 25 de maio, às 17h, no cemitério Jardim da Saudade.

Manifestação da prefeitura

A Prefeitura de Brusque emitiu uma nota de pesar lamentando o fato. A causa da morte não foi divulgada.

“Neste momento de profunda dor e consternação, expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos. Compartilhamos do sentimento de perda irreparável e nos solidarizamos, oferecendo nosso amparo neste momento difícil.

À família enlutada, desejamos força e serenidade para enfrentar esta jornada de luto. Que encontrem conforto na lembrança dos momentos vividos ao lado de Wandressa e que suas memórias sejam um conforto para as dores do coração”, divulgou.

