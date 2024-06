Trabalhador morre durante manutenção de equipamentos do Porto de São Francisco do Sul

Um trabalhador morreu durante um serviço de manutenção dos equipamentos do Terminal Graneleiro no Porto de São Francisco do Sul. O acidente aconteceu na madrugada desta sexta-feira, 21. A vítima foi identificado como Jaci Antônio Correa, de 52 anos.

Segundo o Porto de São Francisco do Sul, a vítima era um trabalhador vinculado a uma empresa terceirizada que presta serviço de manutenção dos equipamentos do Terminal Graneleiro.

O acidente aconteceu nas dependências do Terminal Graneleiro, durante um serviço de manutenção corretiva na balança de fluxo, equipamento que pesa a carga antes de sua transferência para o Corredor de Exportação.

As equipes de emergência do porto foram prontamente acionadas, mas a vítima morreu imediatamente. A administração do porto já está adotando as medidas cabíveis para apurar o ocorrido.

“A direção do porto manifesta sua solidariedade à família e vai prestar todo o apoio necessário para o conforto e bem-estar dos familiares e colegas”, informou em nota.

