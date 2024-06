Saiba quantos bebês nasceram nas suítes de parto do Hospital Imigrantes

Desde que foram inauguradas as novas suítes de parto do Hospital Imigrantes, em maio do ano passado, foram registrados mais de 630 nascimentos. Elas recebem pais de Balneário Camboriú, Bombinhas, Navegantes, Itajaí, Penha, Balneário Piçarras, Blumenau, Guabiruba, São João Batista e Botuverá.

“Também já tivemos mamães de Florianópolis e Jaraguá do Sul. Realmente, famílias de muitas cidades do Estado têm escolhido Brusque e a nossa maternidade para esse momento importante de suas histórias”, afirma a responsável pelo acolhimento, Lucimara Somensi.

Ela explica que os quartos hospitalares do Imigrantes oferecem todo o conforto e segurança para os pacientes, mas que as suítes de parto possuem vários diferenciais e comodidades, para que as gestantes possam dar a luz com mais tranquilidade e acolhimento, em um espaço especialmente pensado para elas.

“Os quartos inaugurados em 2023 são especializados em pré e pós-parto, com ênfase na excelência e humanização do atendimento. São três suítes 100% reformadas, com decoração aconchegante, assistente virtual Alexa e iluminação led ajustável, sendo duas delas com banheira e acesso exclusivo ao jardim do hospital, que conta com uma lagoa de peixes – espaço de relaxamento e descanso para as gestantes usufruírem durante o trabalho de parto e no pós-parto”, detalha.

Momento importante

A servidora pública Bruna Jessica Piske Schroeder e o marido Cláudio Hosang Schroeder moram em Itajaí e, por indicação da doula, que os acompanhou durante a gestação, escolheram a maternidade brusquense para receber Joaquim, que veio ao mundo no dia 4 de junho.

“Desde a visita ao hospital para decidirmos onde teríamos nosso bebê, até o dia da alta, nos sentimos como se estivéssemos em casa. É realmente um hospital que preza a humanização, acolhe cada paciente de um jeito único e transmite muita confiança e qualidade de atendimento em todos os setores. O quarto que ficamos traz muita paz e tranquilidade e ter acessórios como Alexa e cortinas automatizadas foi incrível”, conta.

Bruna ressalta que sua vontade sempre foi ter parto normal, porém após 16h de trabalho de parto foi orientada pelo médico a seguir para cesária. “No centro cirúrgico fui muito bem atendida. O anestesista é muito profissional e não senti absolutamente nada no procedimento anestésico. As luzes foram apagadas para proporcionar mais conforto. Agradeço imensamente a todos, tanto da maternidade, do centro cirúrgico, bem como da UTI Neo, no qual nosso bebê foi atendido com amor e muito profissionalismo”, frisa.

Apenas uma suíte

A influenciadora Maria Eduarda Mazzola e o noivo Fábio Cristian da Silva Nunes, de Camboriú, receberam a pequena Aurora em março do ano passado, antes da inauguração dos três novos quartos – quando o hospital possuía apenas uma suíte de parto humanizado.

“Fiquei sabendo da maternidade por indicação de outras mulheres. A suíte é incrível, pensada em cada detalhe. Fui super bem acolhida por todos, com muito carinho, cuidado e amor pelo que fazem. Foi incrível a nossa experiência como pais de primeira viagem e jovens. A equipe teve muito zelo por nós naquele momento tão importante e especial, que foi a chegada do nosso grande amor”, ressalta ela, que não realizou visita prévia na maternidade.

Para o presidente do Instituto Maria Schmitt, Walmiro Charão Junior, ao assumir o Hospital Imigrantes, o Imas teve a sensibilidade de iniciar as reformas e melhorias pelo setor da maternidade e colhe bons frutos desde então, com o reconhecimento da comunidade.

“O projeto foi o primeiro a ser executado e nos deu um sentimento de felicidade, pois fortalecemos a história da maternidade, que viveu tempos gloriosos no passado e tanto contribuiu para a população de Brusque e região. Com a inauguração das novas suítes escrevemos um novo capítulo dessa história, que junto com a nossa UTI Neo garantem toda a segurança necessária para mães e bebês”, completa.

