Brusque Basquete estreia na Copa SC nesta quarta-feira, na Arena

O Brusque Basquete/KTO enfrenta a Adiee/Avaí às 20h desta quarta-feira, 26, na Arena Brusque, pela primeira rodada da Copa Santa Catarina, com entrada franca. A equipe é a atual campeã e busca repetir a conquista, com algumas mudanças no elenco e renovação de patrocínio. Em 2024, a competição conta com nove equipes.

Em relação ao elenco que disputou o Campeonato Brasileiro da CBB, o time brusquense perdeu os alas Castello e Batata. Ambos foram contratados pela Liga Sorocabana-SP.

Há dois reforços: o ala Lucas Vezaro, que acumula passagens por Bauru, Joinville e Blumenau; e o armador Wilsinho, campeão brasileiro pelo NBPG, de Ponta Grossa (PR), em 2019. Ele deve estrear na segunda rodada da Copa SC.

No jogo de estreia, deve atuar também o ala-armador Brito, um dos principais jogadores. Ele esteve se recuperando de lesão nos últimos dois meses.

Nesta terça-feira, 25, foi anunciada a renovação do contrato de patrocínio master com o site de apostas KTO. “O impacto foi visível não apenas dentro das quadras, com o fortalecimento do time, que voltou a ser protagonista, mas também ajudando a inspirar jovens atletas da base, e fomentando a comunidade local, que abraçou o esporte com ainda mais entusiasmo”, comenta o presidente do Brusque Basquete, Zurico Frota.

Em 2023, o Brusque Basquete foi campeão da Copa Santa Catarina, liderando o Grupo A na primeira fase e vencendo a Apab Blumenau por 88 a 62 na final. O time também foi campeão em 2010, 2011, 2012 e 2017.

A Copa Santa Catarina

A primeira fase tem nove equipes, distribuídas em três grupos, que disputam triangulares em turno único.

Os dois melhores de cada grupo passam para a segunda fase, agora com dois grupos de três equipes cada. O primeiro colocado de cada grupo da segunda fase faz a final, e os segundos colocados disputam o terceiro lugar.

Grupo A

Acob (Concórdia)

Aviba (Videira)

Ablujhe (Joaçaba)

Grupo B

Adiee/Avaí (Florianópolis

Astra (Balneário Camboriú)

Brusque Basquete

Grupo C

Ajab (Jaraguá do Sul)

Apab Blumenau

Joinville

Os jogos do Brusque Basquete

Quarta-feira, 26 – 20h

vs. Adiee/Avaí – Arena Brusque

Sexta-feira, 28 – 20h

vs. Astra – Ginásio Governador Ivo Silveira, Balneário Camboriú

