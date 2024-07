O mês de julho inicia com o rigor do inverno, marcando então, o evento mais frio do ano, pintando o Vale do Itajaí nas tonalidades da geada.

*Confira uma galeria de fotos da geada no fim desta edição

Em Brusque, a temperatura mínima desta segunda-feira foi de 2,8°C no bairro Santa Luzia, enquanto outras áreas da cidade também apresentaram valores extremamente baixos, diante de uma variação abaixo de 5°C. Na área rural, houve registro de geada fraca.

Frio pela região

Estendendo as informações para o âmbito regional, o frio se fez sentir intensamente em todo o Vale do Itajaí-Mirim.

Em Guabiruba, a menor temperatura foi de 2,3°C no bairro Lajeado Alto, enquanto em Botuverá, a segunda-feira começou com apenas 1,8°C no Ourinho.

No entanto, o destaque vai para a gelada comunidade de Fazenda Rio Bonito, em Vidal Ramos, onde os moradores enfrentaram temperaturas negativas de até -2,1°C, pintando a paisagem na cor da geada.

Vídeo

Assista a seguir as imagens capturadas no primeiro amanhecer de julho na comunidade de Fazenda Rio Bonito, em Vidal Ramos. Cenas enviadas pelo casal, Jaison e Juliana Brambila.

Números gerais do frio

Este segmento visa apresentar a relação completa dos valores mínimos de temperatura monitorados em todo o Vale do Itajaí Mirim, obtidos através da rede Groh Estações.

Este vem ser o evento de frio mais significativo sentido então no ano de 2024 em Brusque e toda a região. Acompanhe a apuração na tabela exposta abaixo.

• Ajude a manter as estações meteorológicas de Ciro Groh contribuindo então com qualquer valor via Pix, através da chave: [email protected]

Mais frio à vista após anúncios

Queremos agora mostrar quem está mantendo esse trabalho do Blog do Ciro Groh. São os nossos patrocinadores que acreditam e valorizam esta missão.

Os nomes de cada um deles você encontra nos banners abaixo. Clique e então conheça os produtos e serviços oferecidos.

Oferecimento:

Leia também:

1. Conheça a tricoteira de 96 anos em Botuverá, torcedora do Flamengo, usuária de celular e escritora

2. Botuverá: segredos pitorescos de seu interior então revelados em fotos

Segue o padrão de inverno

Para os entusiastas do frio, as notícias da previsão do tempo são animadoras. Segundo o especialista da Climaterra, Ronaldo Coutinho, o padrão de inverno está garantido em Brusque e no Vale do Itajaí até a próxima quarta-feira, 3, com madrugadas que ainda podem registrar temperaturas abaixo de 10°C.

Na terça-feira, especialmente, há previsão de amanhecer com marcas abaixo de 5°C em muitas cidades, incluindo Brusque.

Coutinho destaca também que as temperaturas durante as tardes não devem subir muito, mantendo-se não muito além de 20°C e sem expectativa de de chuva.

O especialista da Climaterra adianta que outro pulso de frio pode atingir Santa Catarina a partir da próxima sexta-feira, 5, possivelmente acompanhado pela volta da chuva.

Coutinho ressalta que esta previsão mais avançada requer acompanhamento contínuo, pois os modelos de simulação estão sujeitos a mudanças à medida que novas informações são incorporadas.

Ele enfatiza a importância de acompanhar diariamente as atualizações das projeções climáticas.

Fotos dos leitores

Concluindo esta reportagem, convidamos você a contemplar os cenários espetaculares então enviados por nossos leitores.

Cada imagem é uma janela para o amanhecer gelado desta segunda-feira, capturando o início do dia nos diversos locais destacados nas legendas.

*Fazenda Rio Bonito em Vidal Ramos/Arquivo: Jaison e Juliana Brambila >>

1 de 44

*Bairro Gabiroba em Botuverá/Fotos: Marcos e Sonia Bianchessi >>

1 de 6

*Bairro Tirivas em Presidente Nereu/Fotos: Amilton e Margareti Petry >>

1 de 22

• Receba diretamente no seu WhatsApp os conteúdos do Blog do Ciro Groh.

Basta adicionar o número (47) 9 9151-7115 na sua lista de contatos e então nenviar uma mensagem com OK