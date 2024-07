Motociclista é levada ao hospital após colisão com carro no Centro de Brusque

Uma motociclista foi levada ao hospital após uma colisão com um carro no Centro de Brusque na manhã desta segunda-feira, 1º. O acidente aconteceu por volta das 8h, na rua Manfredo Hoffmann.

Quando o Corpo de Bombeiros chegou no local, ela estava deitada na via com dores na coluna. Ela não tinha lesões aparentes.

Os bombeiros a imobilizaram em prancha rígida e ela foi conduzida ao hospital para avaliação médica. O condutor do carro aguardou no local a chegada da Polícia Militar. Não foram divulgadas mais informações.

