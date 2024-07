Matheus Salustiano deixa o Brusque e é esperado em clube paulista da Série B

O Brusque comunicou nesta segunda-feira, 1º, a saída do zagueiro Matheus Salustiano, que foi o primeiro reforço anunciado pelo clube para a atual temporada. A rescisão do contrato ocorreu em comum acordo. O Brusque agradeceu ao atleta pelo período no elenco quadricolor.

Em nota, a assessoria do Brusque informou que Matheus Salustiano recebeu propostas do futebol paulista. A imprensa de Campinas (SP) confirma o acerto dele com o Guarani, atualmente lanterna da Série B do Campeonato Brasileiro.

O atleta jogou quatro partidas do Campeonato Catarinense, sendo três como titular. Pela Série B, também foram quatro jogos. A última partida de Matheus Salustiano foi na derrota por 4 a 0 para o Santos. Ele não atuou sob o comando do técnico Luizinho Vieira.

Comunicado do Brusque

O Brusque comunica a saída do zagueiro Matheus Salustiano, em comum acordo entre as duas partes. O atleta recebeu algumas propostas do futebol paulista e deve estar anunciando o seu próximo destino em breve.

O quadricolor agradece ao atleta pelos serviços prestados e deseja sorte na sequência da carreira.

*Colaborou Bruno da Silva

