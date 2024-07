Este sábado, 6, deve marcar o início de uma mudança no padrão climático de Brusque, trazendo de volta à cena, os casacos e os guarda-chuvas ao município.

Após uma sequência de nove dias secos e uma trégua no frio intenso, que caracterizou as primeiras madrugadas do mês, a previsão sinaliza chuvas já ao longo do dia, intercaladas com períodos de melhoria.

É aconselhável, inclusive, que a cidade e região então se preparem para vários dias consecutivos sob um padrão úmido e gelado.

Para obter mais detalhes sobre o tema acima resumido, conversamos com o especialista da Climaterra, Ronaldo Coutinho, cujo boletim completo estará disponível após a foto.

Sábado impõe mudanças

Boletim: Climaterra

Neste sábado, um novo padrão climático promete se estabelecer em Brusque e todo o Vale do Itajaí, diante da chegada das primeiras chuvas de julho, então previstas para o decorrer do dia.

As temperaturas também serão afetadas, mantendo um padrão típico de inverno. Isso irá exigir o uso contínuo de casacos, diante dos picos esperados abaixo dos 16 a 17°C.

Quanto a possíveis aberturas de sol, provavelmente serão ofuscadas pela maior cobertura de nuvens prevista.

Longo período frio e úmido

Antecipamos aos moradores de Brusque e todo o Vale do Itajaí, que se preparem para uma sequência de dias úmidos e frios. Pelo visto, este sábado deve abrir as portas para o rigor do inverno.

Os modelos meteorológicos sinalizam chuvas frequentes e temperaturas diurnas abaixo dos 17 a 18°C neste primeiro fim de semana de julho e decorrer da próxima.

Nos cinco a seis dias adiante, o tempo instável deve então predominar na região, sob curtas aberturas de sol e tendo a nebulosidade predominando.

Portanto, para quem planeja atividades ao ar livre até pelo menos a sexta-feira, as condições climáticas podem apresentar contratempos constantes.

Assim, um padrão de inverno com características de frio úmido começa a se estabelecer em Brusque e região a partir deste sábado.

Monitoramento constante

É importante destacar que as previsões deste boletim são baseadas nas últimas atualizações dos simuladores meteorológicos, os quais estão sujeitos a mudanças, conforme novas informações são incorporadas.

Portanto, recomenda-se o monitoramento e acompanhamento diário da previsão.

Com informações: Climaterra

O sábado na madrugada

Prosseguindo com a edição deste sábado, continuamos então a focar nas atualizações meteorológicas.

Agora, vamos destacar o acompanhamento realizado durante a última madrugada na região de Brusque.

A tabela a seguir resume as temperaturas mínimas registradas logo após o amanhecer de hoje em cada local mencionado no anexo (destaque em vermelho).

A apuração mostra também, os registros de chuvas, pontuadas entre o período de meia-noite até as primeiras horas do dia (indicado em azul).

O sábado nas fotos dos leitores

Encerrando este segmento, aprecie as encantadoras paisagens compartilhadas por nossos leitores.

As imagens então capturam o início da manhã deste sábado em cada local descrito nas legendas.

Bairro Gabiroba em Botuverá/Fotos: Marcos e Sonia Bianchessi >>

1 de 6

