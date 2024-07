Motociclistas colidem no bairro Águas Claras, em Brusque, e bombeiros são acionados

Por volta de 22h30 desta sexta-ferira, 5, os bombeiros de Brusque foram acionados para atender a uma colisão entre motociclistas. O fato ocorreu na rua Santa Cruz, bairro Águas Claras.

Uma das vítimas, um homem de 28 anos, conduzia a moto Honda CG verde, com placa de Brusque. Ele foi encontrado deitado, consciente e orientado, com sinais vitais estáveis, mas apresentando suspeita de fratura na patela da perna direita e com ferimento contuso na face. Ele foi conduzido ao pronto-socorro.

A segunda vítima era um homem de 33 anos, condutor de uma moto Honda CG vermelha. Ele foi encaminhado ao Hospital Azambuja pelo Samu, e os bombeiros prestaram apenas o primeiro atendimento.

Leia também os destaques da semana:

1. Após proibição, torneio de canto de pássaros pode retornar em Brusque; entenda

2. Zen SA, de Brusque, anuncia novo CEO; saiba quem é

3. WhatsApp deixará de funcionar em 15 modelos de celular; saiba quais

4. Luciano Hang e Havan se manifestam após TJ-SC decidir afastar indenização que a Folha de S.Paulo pagaria aos dois

5. Governo divulga lista de marcas de café impróprias para consumo

Assista agora mesmo!

“Jogo da mentira” trazido da Itália, brìscola é praticada em Botuverá há quase 150 anos: