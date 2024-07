O Brusque empatou em 0 a 0 com a Ponte Preta na noite desta sexta-feira, 5, no Gigantão das Avenidas, pela 14ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Em uma partida sem grandes oportunidades, o mais perto que as equipes chegaram de gols foram em lances de impedimento. O quadricolor segue na zona de rebaixamento nesta rodada, com 13 pontos.

Com o resultado, o quadricolor chega cinco jogos sem derrota, mas com os últimos quatro jogos terminando em empate.

Pouca ação

O primeiro tempo foi de poucas emoções e muitos erros de passe no gramado surrado, ainda que as duas equipes buscassem o controle do jogo. De um lado, o Brusque tentava contragolpes mais rápidos pelos lados, na velocidade de Pivô, Keké, Marcelo e Paulinho Moccelin. Do outro, a Ponte Preta era mais perigosa com Jeh, Matheus Régis e Elvis.

Gols anulados

A Ponte teve um gol anulado aos 36. Pressionado, Paulinho Moccelin falhou ao tentar afastar a bola. Ela rebateu em Dodô e Matheus Régis recebeu dentro da área, avançou e chutou firme, colocado. Matheus Nogueira ainda tocou na bola, mas não evitou o gol. Em rápida revisão no VAR, foi verificada a clara posição irregular de Matheus Régis.

No último lance do primeiro tempo, aos 47 minutos, Rodolfo Potiguar fez belo passe a Olávio, que ganhou de Sérgio Raphael e encobriu o goleiro Luan. Contudo, foi assinalado o impedimento no lance.

Ataques da Ponte

Aos oito minutos, Matheus Régis recebeu de Dodô. Avançou pelo meio, tentou o chute colocado de perna direita, mas a bola passa ao lado. Aos 10, o camisa 77 finalizou de novo, firme, rasteiro, da entrada da área. Matheus Nogueira fez boa defesa, sem rebote.

Brusque em cima

Na sequência, o Brusque começou a controlar o segundo tempo, retendo a bola no ataque. Aos 20, Diego Tavares cruzou, Olávio cabeceou e quase encobriu o goleiro Luan, que deu um tapa na bola para escanteio.

A partida seguia em aberto, mas sem grandes chances para nenhuma equipe. Aos 41, Diego Tavares saiu em contra-ataque e inverteu para Madison. Ele chutou de primeira com a perna esquerda, da entrada da área, e a bola passou perto.

Aos 43, Madison tentou chutar de dentro da área, mas Iago Dias chegou antes e entrou na frente. O jogador do Brusque tentou o chute, mas só encontrou o calcanhar do adversário e caiu. Time e torcida pediram pênalti, sem sucesso.

Próximo jogo

O Brusque enfrenta a Chapecoense na Arena Condá, com o jogo começando às 18h30 de 14 de julho, domingo. A Ponte Preta volta à campo na sexta-feira, 12, às 19h, contra o Mirassol no Moisés Lucarelli.

Brusque x Ponte Preta

Campeonato Brasileiro – Série B

14ª rodada

Sexta-feira, 5 de julho de 2024

Gigantão das Avenidas, Itajaí

Brusque: Matheus Nogueira; Éverton Alemão, Ianson, Wallace; Mateus Pivô, Rodolfo Potiguar (Madison), Serrato, Marcelo; Keké (Diego Tavares), Paulinho Moccelin; Olávio.

Técnico: Luizinho Vieira

Ponte Preta: Luan; João Gabriel, Mateus Silva, Sérgio Raphael, Gabriel Risso; Emerson Santos, Castro; Dodô, Elvis, Matheus Régis; Jeh.

Técnico: Nelsinho Baptista

Cartões amarelos: Sérgio Raphael

Trio de arbitragem (SE): Fábio Augusto Santos Sá Júnior, auxiliado por Vanessa Santos Azevedo e Daniel Vidal Pimentel

Quarto árbitro: William Machado Steffen (SC)

VAR: Carlos Eduardo Nunes Braga (RJ) é o árbitro de vídeo, auxiliado por José Eduardo Calza (RS)

