O canal Goat, um dos detentores dos direitos de transmissão dos jogos da Série B do Campeonato Brasileiro, cancelou pela segunda vez consecutiva a transmissão ao vivo de um jogo do Brusque.

A partida contra a Ponte Preta, nesta sexta-feira, 5, estava com live no YouTube agendada, e foi excluída nos instantes anteriores à partida. Centenas de pessoas já aguardavam assistir à partida no momento da exclusão. A postagem no Instagram anunciando a transmissão foi excluída.

Com isto, Brusque x Ponte Preta teve transmissão somente da TV Brasil e do Premiere.

Nesta segunda-feira, 1º, o Goat já havia cancelado a transmissão de CRB x Brusque, que também estava confirmada com live agendada no YouTube. O jogo foi transmitido por TV Brasil e Premiere.

Em nenhuma das ocasiões o canal se manifestou por meio de suas redes sociais.

