Homem pede carro de aplicativo, descobre que motorista era seu desafeto e é espancado por barra de ferro em Timbó

Uma guarnição da Polícia Militar foi acionada para se deslocar até a rua Pomeranos, em Timbó, em uma situação na qual um homem teria sido agredido por um motorista de aplicativo, pois o motorista era seu desafeto. O fato ocorreu por volta de 19h desta sexta-feira, 5.

A vítima relatou que acionou o transporte por aplicativo para uma corrida. Quando o veículo chegou, percebeu que o motorista era um homem com o qual tinha desavenças. Ao entrar no carro, o motorista o agrediu com uma barra de ferro, acertando sua cabeça.

Os bombeiros também se deslocaram à rua Pomeranos para realizar o atendimento a esta ocorrência. Eles encontraram o homem deitado no chão, amparado por moradores das proximidades. Ele estava consciente e desorientado, com ferimento corto-contuso em crânio, com hemorragia ativa.

Foi aplicado curativo compressivo e realizada a avaliação geral. Os sinais vitais estavam estáveis. A vítima foi, então, conduzida ao Hospital Oase para atendimento médico.

