Defesa Civil alerta para chuvas volumosas e persistentes em Santa Catarina

De acordo com informações dos meteorologistas da Defesa Civil do Estado de Santa Catarina, entre a tarde e a noite do sábado, 6, e ao longo do domingo, 7, a atuação de uma frente fria intensifica as chuvas volumosas em Santa Catarina, que ocorrem de forma persistente e por vezes intensas, resultando em acumulados elevados algumas regiões do estado.

As instabilidades ficam restritas à metade sul de SC no sábado, principalmente entre o Planalto Sul, o Litoral Sul e a Grande Florianópolis, avançando para o Vale do Itajaí e Norte Catarinense durante o domingo.

Os maiores acumulados das chuvas volumosas devem ficar concentrados entre o Litoral Sul e o Planalto Sul, com volumes de 100 a 150 mm. Nestas áreas a chuva mais intensa é esperada entre a noite de sábado e a manhã do domingo. Nas áreas de divisa com o RS, Grande Florianópolis, Alto Vale do Itajaí e Litoral Norte os acumulados variam de 50 a 75 mm (com pontuais acima na Grande Florianópolis), e ficam em torno de 30 a 50 mm no restante do estado.

Nas áreas em amarelo o risco é moderado para alagamentos e enxurradas pontuais.

Nas áreas em laranja o risco é alto para ocorrências como alagamentos, enxurradas pontuais e deslizamentos, principalmente nas áreas de serra do Planalto Sul e Litoral Sul. Além disso, devido aos volumes de chuva previstos, associados às condições atuais, onde os níveis freático e de lagoas já estão elevados, com comunidades já atingidas, há risco para inundações na bacia hidrográfica do rio Mampituba, na região do Litoral Sul catarinense, principalmente nos municípios de divisa com o Rio Grande do Sul.

Chuvas volumosas: recomendações para a população

Evite áreas sujeitas a alagamentos e evite atravessar ruas alagadas e pontilhões submersos. Fique atento também aos sinais de deslizamentos, como rachaduras em paredes e muros, além de inclinação de árvores e postes.

Lembre-se de permanecer atento aos Avisos e Alertas emitidos pela Defesa Civil.

