Prefeito de Brusque e lideranças do PL participam de evento com presença de Jair Bolsonaro em Balneário Camboriú

Neste final de semana, 6 e 7, o prefeito de Brusque, André Vechi, acompanhado por lideranças do Partido Liberal (PL), participou do CPAC Brasil, o maior evento conservador do mundo, realizado em Balneário Camboriú. O evento também contou com a presença do ex-presidente Jair Bolsonaro. O presidente da Argentina, Javier Milei, se juntará ao encontro no domingo, 7.

Além desses nomes, marcaram presença o governador Jorginho Mello e o deputado federal Nicolas Ferreira.

Brusque no evento

Lideranças do PL e da direita de Brusque também estiveram presentes no evento. Entre eles, o vice-prefeito Deco Batisti, o coordenador regional e presidente do PL de Brusque, Nei Souza, o vereador Valdir Hilsemann, e o suplente de senador Hermes Klann.

André Vechi descreveu o CPAC Brasil como um espaço de debate de ideias e políticas que impactam Brusque e a região. “Nossa participação reflete o alinhamento estratégico com líderes nacionais e a busca por soluções que beneficiem o município,” afirmou Vechi.

Já Deco Batisti destacou a importância do CPAC como um ponto de encontro para ideias, estratégias e alianças. “Brusque reafirma seu compromisso com a participação ativa no cenário político nacional, buscando sempre o melhor para nossa cidade e para o país,” disse Batisti.

CPAC Brasil

O CPAC Brasil é a versão brasileira do Conservative Political Action Conference (CPAC), um evento político organizado pelo American Conservative Union (ACU) nos Estados Unidos. No Brasil, o CPAC segue uma estrutura semelhante, reunindo líderes e ativistas conservadores para discutir políticas, ideias e estratégias.

O evento costuma atrair figuras conhecidas da direita brasileira, incluindo políticos, acadêmicos, jornalistas e ativistas. Segundo a organização, o CPAC Brasil é um espaço para debates sobre temas como economia, segurança, valores tradicionais, liberdade individual e outros assuntos relevantes à agenda conservadora.

