Discussão entre casal termina com carro submerso em rio de Florianópolis

Na manhã desta terça-feira, 3, um incidente envolvendo um veículo Renault Sandero foi registrado na rodovia SC-402, no quilômetro 2,500, em Florianópolis. O caso ocorreu por volta das 7h e resultou apenas em danos materiais, mas o condutor do carro não estava no local, deixando o veículo dentro do rio Jurerê.

De acordo com a Polícia Militar Rodoviária (PMRv), a equipe foi acionada pela Central para atender à ocorrência.

Ao chegar no local, os policiais constataram o veículo abandonado no rio e observaram que não havia ninguém no interior do carro. Diante da situação, foi necessário acionar o Corpo de Bombeiros.

A equipe dos bombeiros, ao chegar no local, avaliou a necessidade de chamar o Grupo de Busca e Salvamento (GBS). A unidade fez uma intervenção e confirmou que não havia vítimas dentro do veículo.

De acordo com a PMRv, o veículo pertence a uma mulher que havia tido uma discussão com seu companheiro antes do incidente. O companheiro, segundo informações, teria levado o carro e fugido. O boletim de ocorrência foi registrado.

