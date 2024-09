Homem é preso após sequestrar mulher, mantê-la em cárcere privado e abusar sexualmente dela em Blumenau

Um homem de 40 anos foi preso pelos crimes de sequestro e estupro nesta terça-feira, 3, no bairro Itoupava Seca, em Blumenau. O homem, foragido da Polícia Civil do Pará, mantinha uma mulher presa dentro de um apartamento e abusava sexualmente da vítima.

Segundo a Polícia Civil, o homem era foragido do estado do Pará pelo crime de tráfico de drogas e estava com mandado de prisão ativo. A equipe, ao chegar na residência, localizou a mulher que relatou que estava sendo mantida na residência, privada de liberdade, para fins sexuais.

Ela foi ameaçada de morte, teve restrições da sua liberdade de locomoção e sofreu abusos sexuais. Os dois não eram um casal e apenas dividiam o aluguel. A vítima e o agressor eram do estado do Pará e se conheceram no trabalho.

O homem foi preso em flagrante e encaminhado ao Presídio Regional de Blumenau. Mais informações da vítima e o estado de saúde dela não foram divulgados.

