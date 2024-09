Empresário viraliza ao publicar fotos de carro Tesla Cybertruck durante trilha em Blumenau

Um empresário de Blumenau publicou, na última semana, diversas fotos conduzindo um Tesla Cybertruck, da marca de Elon Musk, pelo município. O passeio aconteceu no Parque Nacional da Serra do Itajaí.

O design futurista da Cybertruck chama atenção por onde passa, e não foi diferente em Blumenau. A postagem do empresário Daniel Lunelli já conta com mais de 8 mil curtidas nas redes sociais.

Confira as fotos divulgadas pelo empresário:

Nos Estados Unidos, o valor da versão de entrada da Cybertruck é de cerca de US$ 60.990, ou seja, cerca de R$ 300 mil. Esta configuração, no entanto, só estreia no próximo ano.

O valor da segunda versão está disponível por US$ 79.990. Por fim, a configuração mais potente e topo de linha custa US$ 99.990. No Brasil, o primeiro Cybertruck foi comprado em Balneário Camboriú por R$ 1,4 milhão.

À prova de balas

O Tesla Cybertruck tem painéis de aço inoxidável e à prova de balas. Nas dimensões, o veículo apresenta 5,68 metros de comprimento, 2,41 metros de largura e 1,79 metros de altura, além de 3,44 metros de entre-eixos.

A picape tem as versões AWD, Foundation Series e Cyberbeast. A primeira opção de motorização traz autonomia de 400 km (ciclo WLTP) e aceleração de 0 a 100 km/h em 6,5 segundos. Na potência, ela entrega 319 cv.

Já a Foundation Series, mesma versão da picape importada para o Brasil, é o modelo intermediário com dois motores que entregam 600 cv. Além disso, são 550 km de autonomia.

Enquanto isso, a configuração topo de linha Cyberbeast traz três motores que combinados chegam a 857 cv. A picape acelera de 0 a 100 km/h em incríveis 2,6 segundos. Além disso, tem tração integral e autonomia de 510 km.

