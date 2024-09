Motorista de caminhão da coleta de lixo de Blumenau relata momento do acidente que matou trabalhador

O motorista do caminhão de lixo que tombou e vitimou um trabalhador relatou ao Corpo de Bombeiros Militar a dinâmica do acidente. Por volta das 8h45 desta terça-feira, 10, o caminhão tombou na rua Anna Labes, no bairro Progresso, em Blumenau.

Segundo o motorista, o veículo estava subindo a rua, quando perdeu força e começou a descer de ré. Com isso, ele teria direcionado o caminhão para o barranco, onde acabou tombando.

Havia dois coletores na parte externa, sendo que um deles, de 27 anos, acabou sendo esmagado pelo veículo e morrendo no local. O outro trabalhador não ficou ferido.

Além do Corpo de Bombeiros Militar, Samu, Polícia Militar, Guarda Municipal de Trânsito e Polícia Científica também estiveram no local. A identidade da vítima não foi informada.

A Racli Limpeza Urbana emitiu uma nota sobre o acidente. A empresa ressalta que já “está em contato com os familiares do colaborador, para que seja prestada toda a assistência necessária neste momento de profunda tristeza e também presta atendimento aos colaboradores que estavam presentes no momento do acidente.”

Leia a nota completa:

“A Racli Limpeza Urbana comunica, com pesar, o falecimento de um dos seus colaboradores, em decorrência de um acidente ocorrido no bairro Garcia, em Blumenau, na manhã desta terça-feira, dia 10.

A Racli informa que está em contato com os familiares do colaborador, para que seja prestada toda a assistência necessária neste momento de profunda tristeza e também presta atendimento aos colaboradores que estavam presentes no momento do acidente.

A empresa informa também que as circunstâncias do acidente ainda estão sendo apuradas.

A Racli Limpeza Urbana lamenta profundamente o acidente e estende as condolências aos amigos e familiares do profissional”

