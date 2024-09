Após virar número 1 do beach tennis, André Baran é homenageado pela Sociedade Bandeirante

Após tornar-se o número um do ranking mundial da Federação Internacional de Tênis (ITF), o brusquense André Baran foi homenageado pela Sociedade Esportiva Bandeirante. Baran conquistou o Campeonato Mundial de Beach Tennis neste domingo, 8, na Itália.

Esta é a primeira vez que o brusquense ocupa o topo da tabela mundial e consolida-se como o segundo brasileiro a se tornar o número um do mundo, o primeiro desde Vinicius Font, que foi líder em 2014.

No Campeonato Mundial, André formou dupla com Michele Cappelletti.

Um sonho realizado

André conta que tornar-se o número um do mundo era um momento que sonhava desde o seu primeiro campeonato. “Sempre trabalhei muito e tive como meta um dia poder chegar ao topo para mostrar que com Deus nada é impossível e também firmar o nome Brasil como uma potência do Beach Tennis. Espero que a gente consiga cada vez mais impactar e inspirar as pessoas com nossa história e levar a nossa modalidade a patamares cada vez mais altos. Desistir não é opção”, disse.

Homenagem

Para a Sociedade Esportiva Bandeirante e para a família do atleta brusquense, a notícia é motivo de muito orgulho.

O ex-presidente do Bandeirante e pai de André, Sandro Ricardo Gracher Baran, conta que é um momento maravilhoso e único. “Estamos muito felizes por ter um brasileiro no topo do mundo, e principalmente um brusquense como protagonista do Beach Tennis. Ele merece pela sua perseverança, dedicação e disciplina em buscar seus objetivos. Traçou suas metas e superou todos os obstáculos. Como sua frase predileta diz: desistir não é opção”.

Ele relembra os primeiros passos do filho, que iniciou na Sociedade Esportiva Bandeirante. “A construção deste projeto teve início no Bandeirante e foi planejado, implementado e ajustado ano após ano. A vida esportiva de um atleta profissional não é nada fácil, porém, é também gratificante. E pensar que tudo teve início no Band, quem poderia imaginar”, ressalta ele, presidente na gestão de 2006 a 2010.

Sandro também comenta que Baran precisou tomar decisões difíceis para chegar a este resultado, mas sempre contou com o apoio da família. “Como pai, me sinto orgulhoso de vê-lo brilhar, pois acompanho desde muito cedo toda sua disciplina. Ele precisou fazer escolhas, tomar decisões, abdicar de muitas coisas boas em família e da vida”.

E pontua que o atleta se privou de momentos importantes como festas de aniversário, Natal, Réveillon, mantendo sua dedicação exclusiva e profissional ao esporte. “É dura a realidade do atleta, precisa superar desafios, como contusões, dores no corpo, trabalho, despesas, entre outros. Enfim, para obter o bônus, tem que superar muito ônus, por isso a palavra é dedicação e superação”, completa.

O atual presidente do clube Marcelo Caetano parabenizou André e mencionou que na Sociedade Esportiva Bandeirante, o clima é de festa desde a vitória do brusquense.

“É sem dúvida uma grande conquista para a história de nossa cidade, estado, país e também para o nosso clube. É inspirador olhar para as nossas quadras e saber que os primeiros passos desse grande atleta começaram aqui. Todos estamos muito orgulhosos e temos certeza de que muitas outras conquistas virão pela frente”, afirma.

O caminho até o título

Baran/Cappelletti 2×0 Ammendola/Manenti

6-3, 6-2

Baran/Cappelletti 2×0 Jublin/Veronesi

6-4, 6-3

Baran/Cappelletti 2×0 Branco/Oliveira

6-1, 6-1

Baran/Cappelletti 2×1 Bollettinari/Vigon

6-3, 2-6, 10-4

Baran/Cappelletti 2×1 Gianotti/Spoto

6-2, 2-6, 10-6

Ranking ITF

1º – André Baran (Brasil)- 5176 pontos

1º – Michele Cappelletti (Itália) – 5176

3º – Nicolas Gianotti (França) – 4824

3º – Mattia Spoto (Itália) – 4824

5º – Nikita Burmakin (Rússia) – 2805

Leia também:

1. Capitã do Barateiro Havan Futsal, de Brusque, é indicada ao prêmio de Melhor Jogadora Jovem Feminina do Mundo

2. De R$ 49,1 mil a R$ 702,2 mil: quanto cada candidato à Prefeitura de Brusque arrecadou para a campanha

3. Ciclista é encaminhado ao hospital após colidir contra motocicleta no Limeira Baixa, em Brusque

4. VÍDEO – Pitbull é resgatado após ser amarrado em poste na localidade do EMA II, em Brusque

5. Obituário de Brusque, Guabiruba e Botuverá: falecimentos de hoje e dos últimos dias (09 a 10/09)

Assista agora mesmo!

Com bailão e danceteria, Shopping da Tradição trouxe shows de música gaúcha a Brusque: