Paracopa Sesc definiu campeões do xadrez e do basquete

As competições de basquete em cadeira de rodas e xadrez para deficientes visuais da Paracopa Sesc terminaram neste domingo, 8. A programação no Sesc de Brusque continua com oficinas e minicurso, terminando em 21 de setembro com mais torneios.

No xadrez, que figura no evento pelo terceiro ano, a quantidade de inscritos foi recorde: 42 competidores em todas as categorias. A equipe Além da Visão, de Curitiba, conquistou o título.

No basquete em cadeira de rodas, os campeões foram da Associação de Proteção e Assistências aos Paratletas de Cascavel-PR (Apac). A final foi vencida por 53 a 32 contra os brusquenses da Apedeb, de Brusque.

O terceiro lugar foi obtido pelos Tigres Sobre Rodas, de Criciúma, vencendo o Paradesporto Blumenau por 45 a 8.

Basquete em cadeira de rodas

1º: Apac/Cascavel/Copel

2º: Apedeb/Classe Móveis/FME Brusque

3º: Tigres Sobre Rodas/Vida Ativa/FME Criciúma

4º: Paradesporto Blumenau

All-star (seleção do torneio):

Everson Tomaz (Apedeb)

Djunior Vaz (Apac)

Robson Silva (Paradesporto Blumenau)

Dione Schug (Apac)

Gustavo Vitor (Tigres Sobre Rodas)

Cestinha: Djunior Vaz (81 pontos)

Xadrez para deficientes visuais

Absoluto feminino

1º: Sirlene Rocha

2º: Jaciara da Rosa

3º: Alcione Ebrahim

Absoluto masculino

1º: Henrique Gabriel Santos

2º: Jefferson de Oliveira

3º: Jackson Pereira

Sub-18

1º: Glaisson Pedroso

2º: Esthefani Lauterio

3º: Kevin Pires

Sênior

1º lugar: Arthur Mantelli Filho

2º lugar: Ivo Klann

3º lugar: Jussara da Silva

Programação

10/09: Oficina paradesportiva, basquete em cadeira de rodas;

11/09: Oficina paradesportiva, bocha paralímpica;

12/09: Oficina paradesportiva, tênis de mesa paralímpico;

14/09: Curso de iniciação ao paradesporto com professora Rosicler Ravache

21/09: Torneio de vôlei e futsal para surdos.

