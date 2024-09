Associação Catarinense de Jornais elege nova diretoria; confira nomes

Em assembleia realizada nesta terça-feira, 10, em Florianópolis, foi escolhida a nova diretoria da Associação Catarinense de Jornais (ACJ) para o biênio 2025/2026.

Ela será composta pelo presidente Cristiano Carrador; vice-presidente de Mercado, Cláudio José Schlindwein, e pelo vice-presidente de Finanças, Lenoires da Silva.

“A ACJ mantém o seu objetivo de entregar conteúdo de qualidade, diversificado e de relevância. Estamos em praticamente todo o estado com um jornalismo multiplataforma, forte e profissional”, destaca Cristiano Carrador.

Sobre a Associação

A ACJ congrega os nove principais jornais diários de Santa Catarina: O Município (Brusque), Diário do Iguaçu (Chapecó), Tribuna de Notícias (Criciúma), Notícias do Dia (Florianópolis), Diarinho (Itajaí), O Correio do Povo (Jaraguá do Sul), Correio do Sul (Sombrio), A Gazeta (São Bento do Sul) e o Diário do Sul (Tubarão), que circulam nas principais regiões do estado.

“Ao contrário do que muitos pensam, ou até repercutem sem saber, seguimos firmes com os nossos impressos diários. Os jornais diários de qualidade, em papel, passaram por um momento de estagnação, tiveram uma pequena queda durante a pandemia e agora voltaram a crescer”, reforça o presidente.

Os diários impressos integrantes da ACJ chegam em 58% dos municípios de Santa Catarina, para aproximadamente 4,1 milhões de pessoas.

“Como os nossos programas de incentivo à leitura, por meio do jornal impresso em centenas de escolas do estado todos os dias, chegamos a milhares de estudantes e suas famílias. Professores e alunos trabalham os conteúdos dos nossos jornais, de diversas formas, e também levam os exemplares para casa. Fomentar a leitura de qualidade é uma de nossas missões”, completa Carrador.

