Criança de 8 anos é sequestrada e estuprada enquanto ia para a escola em Chapecó; suspeito foi preso

Na tarde de terça-feira, 10, um jovem de 24 anos foi preso em flagrante sob a suspeita de ter estuprado e sequestrado uma criança de 8 anos em Chapecó, no Oeste de Santa Catarina. Segundo a Polícia Civil, a criança foi abordada enquanto ia para a escola, que fica próxima de sua residência.

A Delegacia de Polícia de Proteção à Mulher, à Criança e ao Adolescente (Dpcami) de Chapecó, informou ao portal NSC que a denúncia foi feita por volta das 13h30min.

A denúncia revela que a criança, ao caminhar para a escola, foi abordada por um homem em um veículo. Segundo as investigações, a menina foi forçada a entrar no carro e levada para uma área pouco movimentada, onde teria sido estuprada.

Após o crime, a criança foi deixada em uma avenida da cidade e auxiliada por transeuntes que acionaram a polícia. A menina passou por exame pericial e encontra-se bem.

O suspeito, até o momento, não possuía antecedentes criminais relacionados a crimes sexuais e, de acordo com as informações obtidas pela polícia, não tinha vínculo próximo com a família da vítima.

Leia também:

1. Brusque entra em clima de verão nesta quarta-feira; veja a previsão de temperatura

2. Mega-Sena 2772: apostador de Brusque acerta a quina e fatura quase R$ 65 mil

3. Prefeitura de São João Batista anula oito concursos públicos; entenda

4. Eleição em Brusque: “Podemos ter VLTs na cidade”, diz Cedenir Simon (PT); veja entrevista

5. Conheça os candidatos a vice-prefeito de Brusque



Assista agora mesmo!

Kai-Fáh: Luciano Hang foi dono de bar em Brusque, onde conheceu sua esposa: