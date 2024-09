Protesto: após morte de trabalhador, Blumenau amanhece sem coleta de lixo nesta quarta-feira

Os funcionários da Racli Limpeza Urbana, responsável pela coleta de lixo urbana de Blumenau, organizaram um protesto na sede da empresa na manhã desta quarta-feira, 11. Os motivos são luto e reivindicação por melhorias e segurança no trabalho. Ezequiel Albino Ramiro, de 27 anos, morreu após ser atingido por um caminhão da coleta de lixo na manhã desta terça-feira, 10, na rua Anna Labes, no bairro Progresso.

O motorista do caminhão relatou ao Corpo de Bombeiros Militar que o veículo subia a rua, quando perdeu força e desceu de ré. Com isso, ele teria direcionado o caminhão para o barranco, onde tombou e esmagou acidentalmente o trabalhador.

A Racli Limpeza Urbana emitiu uma nova nota na manhã desta quarta-feira, 11, e afirmou que está sendo investigada a morte de trabalhador da empresa, em Blumenau. Confira a nota emitida na íntegra ao fim desta matéria.

Em nota, a empresa afirmou que promove a saúde e segurança dos trabalhadores através das Normas Regulamentadoras do Trabalho. A Racli Limpeza Urbana lamentou o ocorrido e confirmaram que está sendo realizada uma investigação para que o acidente não se repita.

Trabalhadores organizam protesto

O protesto está sendo realizado na sede da empresa, no bairro Salto do Norte, no início do expediente e devem parar o serviço até o final da tarde. Eles buscam reivindicação por melhorias na manutenção dos caminhões e segurança no trabalho, além de expressar o luto pela morte de Ezequiel.

Em contato com o jornal O Município Blumenau, diversos funcionários, que preferiram não se identificar, relataram situações que viveram durante o tempo de trabalho na empresa.

Uma das principais reclamações envolve a falta de manutenção dos caminhões, que estão há mais de cinco anos em uso. “Uma tragédia que já era anunciada, foi algo que poderia ser evitado, mas para eles está tudo bem porque amanhã é outro trabalhando no local”, afirmou um dos funcionários que estava no momento do acidente.

“Não foi dado nem um dia de luto pelo nosso amigo que morreu. Queremos parar em respeito a perda, mas também para procurar por melhorias no trabalho”, completa o trabalhador.

Confira a nota da Racli Limpeza Urbana

A Racli Limpeza Urbana reforça que promove a saúde e segurança dos trabalhadores através das Normas Regulamentadoras do Trabalho vigentes, como:

Promoção de treinamentos e orientação sobre os riscos existentes nas atividades de coleta e limpeza urbana conforme determina a NR-01 e NR-38;

Mantém quadro do setor de segurança e saúde no trabalho ativo, inclusive com integrantes em número superior ao determinado pela legislação, afim de alcançar maior número de funcionários, conforme NR-04;

As equipes de segurança, assim como os demais setores, são auditadas interna e externamente, mantendo padrões de qualidade e organização determinados pelas ISO 9001 e ISO 14001;

Possui Comissões Internas de Acidentes de Trabalho nas diversas regiões atendidas pelo grupo, conforme determina a NR-05, que inclusive, terá uma reunião extraordinária para debater sobre o ocorrido;

Efetua controle e acompanhamento da saúde dos seus colaboradores, conforme determina a NR-07;

Fornece Equipamentos de Proteção Individual (EPI’s) e uniformes dentro das especificações técnicas para a atividade e de forma gratuita a todos colaboradores, realizando a trocas dentro das periodicidades ou necessidades conforme determinado pela NR-38;

Os caminhões de coleta possuem todos os equipamentos de segurança conforme determina a NR-38 e seguindo parâmetros conforme a NR-12. Suas manutenções são realizadas regularmente e a empresa possui funcionários exclusivamente para realizar de inspeções diárias nos veículos para detectar possíveis problemas e encaminhá-los para realização das manutenções necessárias, devidamente documentadas e registradas;

Os caminhões passam por manutenção periódica, com oficina própria especializada, possuindo todos os veículos boletins diários onde as equipes registram dados dos serviços realizados e quaisquer anormalidades dos equipamentos, seguindo rigorosos padrões de qualidade sendo auditados pelas normas ISO 9001 e 14001 acompanhado por sua equipe técnica especializada.

A RACLI Limpeza Urbana reitera que está sendo realizada investigação sobre o ocorrido, coletando todas as informações necessárias, para encontrar a causa raiz do acidente evitando que volte a ocorrer, seguindo os ditames da NR-01.

Lamentamos mais uma vez o falecimento de um dos nossos funcionários e reforçamos que estamos à disposição da família e prestando todo o atendimento necessário. E, por prestarmos um trabalho essencial à comunidade, preservamos os envolvidos no acidente, mantendo a prestação de serviço que é tão importante a população.

Agradecemos o empenho de todos os colaboradores neste momento tão doloroso a todos.

