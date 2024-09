Cartório Eleitoral anuncia mudanças em locais de votação de Brusque e Guabiruba; saiba quais

O Cartório Eleitoral informou que houve alterações em dois locais de votação, um em Brusque e outro em Guabiruba.

Em Brusque, a primeira mudança é na EEF Professor José Vieira Corte, que não será mais um local de votação.

Todos os eleitores dessa escola foram transferidos para a CEI Clara Maria Furtado, localizada na rua Augusto Klapoth, no bairro Águas Claras.

Além dessa alteração, duas seções foram agregadas: as seções 123 e 173, da EEF Poço Fundo, e as seções 130 e 193, do CEI Tia Laura.

Em Guabiruba, a mudança envolve as seções 162, 163, 204, 205 e 260, da ERM Cesário Régis, que foram transferidas para a ERM Ervin Schumacher, localizada na Rua Ewaldo Martins, número 75, bairro Lageado Baixo.

Os demais locais de votação nas cidades permanecem inalterados.

