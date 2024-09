Filme que relembra sequestro de Silvio Santos chega aos cinemas de Brusque; confira programação completa da sessões

Baseado em fatos reais, o filme Silvio é uma obra de Marcelo Antunez sobre o sequestro do apresentador Silvio Santos, que faleceu no dia 17 de agosto deste ano. O filme fica disponível no cinemas a partir desta quinta-feira, 12.





No longa, apenas 12 horas depois de ter a sua filha sob custódia de um sequestrador, o influente comunicador Silvio Santos, interpretado por Rodrigo Faro, enfrenta um obstáculo ainda mais complicado: sua casa é invadida e ele é mantido como refém por sete horas.

Percebendo que sua vida está em risco, o apresentador precisa lutar para proteger sua família e seu legado enquanto encara de frente um momento desafiador.

Durante o sequestro que marcou o Brasil, ele busca refúgio nos distantes pensamentos de toda sua trajetória, que começou quando era apenas um adolescente de 14 anos trabalhando como camelô.

Silvio está disponível no Cine Gracher do shopping e da Havan.

Confira o trailer de Silvio:

CINE GRACHER 1

CORRIDA MALUCA

Dublado / 15h

É ASSIM QUE ACABA

Dublado / 17h e 20h

Legendado / 20h (nos dias 15 e 18)

CINE GRACHER 2

MEU MALVADO FAVORITO 4

Dublado / 15h

ROBÔ SELVAGEM

Dublado / 17h30

OS FANTASMAS AINDA SE DIVERTEM

Dublado / 20h

CINE GRACHER 3

ROBÔ SELVAGEM

Dublado / 16h

NÃO FALE O MAL

Dublado / 18h30 e 21h

Legendado / 21h (apenas no dia 15)

CINE GRACHER HAVAN 1



ROBÔ SELVAGEM

Dublado / 15h

SILVIO SANTOS – O SEQUESTRO

Dublado / 17h45 e 20h

CINE GRACHER HAVAN 2

CORRIDA MALUCA

Dublado / 15h30

SILVIO SANTOS – O SEQUESTRO

Dublado / 18h45

DEADPOOL E WOLVERINE

Dublado / 20h (nos dias 16, 17 e 18), 21h (nos dias 12, 13 e 15) e 21h15 (no dia 14)

CINE GRACHER HAVAN 3

MEU MALVADO FAVORITO 4

Dublado / 15h

OS FANTASMAS AINDA SE DIVERTEM

Dublado / 17h30

É ASSIM QUE ACABA

Dublado / 20h30

