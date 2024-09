Preços da 42ª Festa da Apae são divulgados

Nesta sexta-feira e sábado, 13 e 14, acontece a 42ª edição da festa da Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) de Brusque. O evento, alusivo aos 69 anos da entidade, é a principal fonte de arrecadação de recursos da instituição durante o ano. Os preços foram divulgados.

“Convidamos todas as famílias para estarem presentes no evento, ter um momento de confraternização, degustar um delicioso cachorro-quente, risoto ou churrasco e contribuir com a nossa instituição”, convida o presidente da Apae de Brusque, Renato Roda.

Atrações e preços

A festa inicia na sexta-feira com a venda de churrasco, no valor de R$ 70; e também de risoto, no valor de R$ 40. Já no sábado, dia do aniversário da Apae, a festa inicia às 18h com um culto ecumênico. Em seguida, será servido churrasco.

Nos dois dias de festa, haverá ainda cachorro-quente com duas linguicinhas; barraca do bolo e brigadeiro; pescaria, pintura facial, roda da fortuna, bazar do Clube de Mães e churros.

Os cartões de churrasco e risoto já estão sendo vendidos de forma antecipada na sede da entidade. Confira no final da matéria todos os preços da 42ª edição da festa.

Voluntários

A Apae de Brusque ainda solicita voluntários para auxiliar na festa, para atuar em diversos setores do evento, ajudando na organização, que inicia às 18h tanto de sexta, quanto de sábado. Para participar basta ter acima de 18 anos.

Os acadêmicos que necessitam de horas complementares receberão uma declaração da entidade. Interessados devem entrar em contato com a entidade pelo WhatsApp (47) 9 9936-0162 e falar com Milani, ou então pelo e-mail [email protected].

Rifa da Apae

Paralelo à festa, a Apae também já iniciou a venda de rifa. Assim como no ano passado, o prêmio principal será no valor de R$ 30 mil. O segundo prêmio da rifa será um notebook de 14 polegadas.

O terceiro prêmio será um conjunto com depurador de ambiente, forno elétrico e fogão Fischer. O quarto prêmio será uma smart TV 32 polegadas, e o quinto prêmio, uma estante rústica. O sorteio da rifa acontece pelo resultado da Loteria Federal, do dia 30 de novembro de 2024.

O valor de cada bilhete é de R$ 5 e estão sendo vendidos blocos com cinco, dez, 20 ou 30 bilhetes. Os interessados podem adquirir na sede da Apae ou então com os voluntários. Mais informações: (47) 3351-2482 ou (47) 9 9936-0162.

Confira os valores da 42ª Festa da Apae

– Água de 500 mL: R$ 3

– Refrigerante: R$ 6

– Suco: R$ 6

– Cachorro-quente com duas linguicinhas: R$ 8

– Churrasco (pão, salada, maionese e farofa): R$ 70

– Acompanhamento extra do churrasco (pão, salada, maionese e farofa): R$ 15

– Risoto (somente na sexta): R$ 40

– Pescaria: R$ 5

– Fatia de bolo: R$ 10

– Brigadeiro com cinco unidades: R$ 10

– Pintura facial: R$ 5

– Churros tradicional: R$ 10

– Churros nutella: R$ 15

– Churros copo tradicional: R$ 18

– Churros copo nutella: R$ 22

