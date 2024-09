VÍDEO – Capivara é flagrada passeando dentro do Aeroporto de Florianópolis

Uma capivara foi flagrada por câmeras de monitoramento passeando pelo Aeroporto de Florianópolis no início desta semana.

Pelas imagens é possível ver a visitante caminhando tranquilamente pelo terminal. A capivara até chegou a posar para uma foto. Após o passeio, ela foi orientada pela equipe de segurança do aeroporto para voltar ao habitat natural.

Visitas de capivaras são comuns

De acordo com o Floripa Airport, a estrutura fica perto de uma área que é habitat de animais silvestres. Sendo assim, é comum que as capivaras circulem pelos terminais do aeroporto.

No entanto, o aeroporto destaca que tem uma equipe de fauna que monitora frequentemente os animais em um raio de 20 quilômetros no entorno da pista de pouso e decolagem, além de impedirem que os animais tenham acesso às áreas operacionais.

“Os biólogos preservam o bem-estar dos animais e a segurança das operações no aeroporto”, diz a nota do aeroporto publicada na postagem que mostra a capivara visitando o local.

