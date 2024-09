VÍDEO – Bettina, do meme do primeiro milhão, queima próprio diploma da Furb e é criticada nas redes sociais

Bettina Rudolph, a influenciadora que virou meme na internet após um vídeo em que contava como conquistou o primeiro milhão com pouco mais de 20 anos, recentemente divulgou um vídeo em que ela queima o próprio diploma da Universidade Regional de Blumenau (Furb).

“Talvez essa atitude de queimar o meu diploma da faculdade possa ter trazido em você emoções negativas, de raiva. Talvez você tenha se sentido ofendido pela minha atitude. A minha ideia de ter gravado esse vídeo é para te mostrar exatamente que se isso aconteceu com você, isso deveria te levantar um alerta, uma pulguinha atrás da orelha. Pessoas medíocres, e aqui quando eu digo medíocres, eu quero dizer pessoas que vivem mais ou menos uma vidinha parecida com a média da maioria, elas têm uma característica em comum, elas são muito apegadas com o passado delas e elas estão mais orgulhosas daquilo que elas já fizeram, dos troféus externos que elas já conquistaram, que muitas vezes é só uma folha de papel, do que entusiasmadas e comprometidas com o futuro. É maior orgulho do passado do que tesão pelo futuro”, diz a influenciadora no vídeo.

“O que muda na minha vida eu queimar um papel? O que muda na sua vida um papel como esse estampado pendurado no seu consultório, no seu escritório? Não muda absolutamente nada. O que muda na sua vida é você se compromete hoje, fazer hoje, no presente, o único tempo em que realmente existe coisas que vão te trazer resultados práticos para viver uma vida com mais sentido”, acrescenta Bettina.

Ao final do vídeo, ela convida as pessoas para fazerem o curso Plano Bê, idealizado e vendido por ela nas redes sociais.

Repercussão na rede social

O vídeo coleciona alguns comentários de pessoas criticando a atitude dela: “Como professora fiquei bem triste com este vídeo. Lutamos muito pela valorização da educação”, disse uma pessoa na publicação.

“Não é só ‘um pedaço de papel’. Um diploma simboliza tanta coisa. Para muitos é a luta deles e da família para conquistar um espaço acadêmico”, comentou outra pessoa.

“Sou professora e sua atitude é uma verdadeira blasfêmia”, pontuou outra pessoa.

“Medíocre é quem não olha além da bolha e não entende o que um diploma significa para algumas pessoas”, disse outra pessoa.

“Que coisa ridícula, que apelativo e que visão elitista”, comentou outra pessoa.

“É muito fácil queimar uma coisa que você não teve que ralar para conseguir”, disse outra pessoa.

Confira o vídeo

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por BETTINA RUDOLPH (@berudolph)





Posicionamento da universidade

A reportagem do jornal O Município Blumenau procurou a assessoria da Furb para pedir um posicionamento sobre a situação. No entanto, a universidade informou que não comentará o assunto.

Dias após o ocorrido, a universidade chegou a postar um vídeo para incentivar as pessoas que, por algum motivo, perderam o diploma, a pedir a segunda via do documento.

