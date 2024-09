Chuva preta: Defesa Civil de Santa Catarina alerta para impactos das queimadas; conheça o fenômeno

A parti desta sexta-feira, 13, a “chuva preta” pode aparecer em Santa Catarina, segundo a Defesa Civil do estado. “Devido à elevada presença de fuligem na atmosfera, a coloração da chuva pode apresentar cor escura, fenômeno chamado popularmente de “chuva preta”. Este fenômeno ocorre quando há uma grande concentração deste aerossol na atmosfera que, em contato com a água, altera sua coloração.”, ressalta o órgão.

O final de agosto e o início de setembro têm sido marcados por uma intensa massa de ar seco e quente sobre a região central da América do Sul, agravando as queimadas. Em Santa Catarina, esse fenômeno tem resultado em umidade relativa do ar abaixo de 30%, especialmente no Grande Oeste e Planaltos, onde os índices chegaram a 20% nesta semana.

A Secretaria de Estado da Proteção e Defesa Civil emitiu um Aviso Meteorológico em nível de Atenção desde domingo, 08, alertando para os riscos associados à baixa umidade e à onda de calor. O risco é alto para desidratação, insolação e agravamento de doenças cardiorrespiratórias.

Além disso, ventos em altitude têm trazido fumaça de queimadas do centro-oeste e norte do Brasil, além de Bolívia e Paraguai, para Santa Catarina. Essa situação piora a qualidade do ar e representa riscos à saúde.

Os impactos à qualidade do ar foram percebidos nas estações de monitoramento da qualidade do ar do Instituto do Meio Ambiente (IMA), nos municípios de Tubarão e Capivari de Baixo, que registraram concentrações de Partículas Inaláveis (MP10) entre 80 e 130 μg/mᶟ no dia de hoje.

Estas concentrações equivalem a um Índice de Qualidade do Ar variando de moderado a ruim, o que implica que toda a população exposta pode apresentar sintomas como tosse seca, cansaço, ardor nos olhos, nariz e garganta. Pessoas de grupos

sensíveis (crianças, idosos e pessoas com doenças respiratórias e cardíacas) podem apresentar efeitos mais sérios na saúde.

Diante deste cenário, a Secretaria de Estado da Proteção e Defesa Civil, em conjunto com o Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina, a Secretaria de Meio Ambiente e Economia Verde e a Secretaria da Saúde, vem a público informar e orientar a população catarinense sobre as medidas que podem ser tomadas para mitigar esses impactos e proteger a saúde e o bem-estar de todos.

Impactos das queimadas na Saúde:

A combinação de ar seco e poluído pode agravar problemas respiratórios e cardiovasculares, especialmente em grupos vulneráveis, como crianças, idosos e pessoas com doenças respiratórias pré-existentes. Sintomas como irritação nos olhos, garganta seca e dificuldade para respirar podem ser relatados com maior frequência. Além de sintomas respiratórios, a baixa umidade do ar pode estar relacionada também com aumento de episódios de dor de cabeça e lesões de pele, como a dermatite atópica e dermatite de contato.

Recomendações à População:

● Hidratação: Beber água regularmente, mesmo sem sentir sede, para manter o corpo hidratado. A ingestão abundante de água é a melhor medida para garantir a hidratação.

● Ambientes Internos: Utilizar umidificadores de ar ou recipientes com água para melhorar a umidade do ambiente.

● Exposição ao Ar Livre: Evitar atividades físicas ao ar livre, sobretudo pessoas com doenças cardíacas ou pulmonares, idosos e crianças.

● Cuidados Médicos: Procurar assistência médica caso persistam irritações ou sinais e sintomas respiratórios.

Chuva preta

A partir de sexta-feira, 13, o avanço de uma frente fria traz aumento de nuvens e chuva para Santa Catarina. Com isso, a umidade relativa do ar aumenta e o transporte de fuligem fica direcionado ao centro-oeste e sudeste do Brasil, melhorando a qualidade do ar no estado.

Devido à elevada presença de fuligem na atmosfera, a coloração da chuva pode apresentar cor escura, fenômeno chamado popularmente de “chuva preta”. Este fenômeno ocorre quando há uma grande concentração deste aerossol na atmosfera que, em contato com a água, altera sua coloração.

