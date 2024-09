Insalubre: qualidade do ar em Brusque piora em menos de 24 horas; confira medição

A qualidade do ar em Brusque piorou em menos de 24 horas. Às 12h da quarta-feira, 11, o Índice de Qualidade do Ar (IQA) marcava 168, que já é considerado insalubre. Já às 10h desta quinta-feira, 12, o índice era de 172. Os dados são da plataforma de clima do MSN.

De acordo com a Defesa Civil, nesta semana algumas regiões de Santa Catarina continuam com a presença de nevoeiros densos no litoral por conta das queimadas no Norte do país. As fumaças ainda aparecem no Vale do Itajaí, na Grande Florianópolis e no Litoral Norte.

Segundo a Epagri/Ciram, a circulação de ventos de direção norte contribui para o transporte da fumaça em direção ao Sul do Brasil, atingindo inclusive países vizinhos, como Bolívia, Paraguai, Uruguai e Argentina.

Além do vento, a presença de uma massa de ar quente e seco em grande parte do Brasil, favorecendo as altas temperaturas e a umidade do ar muito baixa, torna-se mais um agravante para a maior concentração desta fumaça na atmosfera.

“Se a densa camada de fumaça nos traz um nascer e pôr do sol em tons laranja/vermelho, como muitos devem ter presenciado no final de semana, também afeta perigosamente a qualidade do ar, que algumas vezes já é considerada crítica em regiões como as carboníferas”, diz a nota da Epagri.

A fumaça pode causar desde um desconforto, como ardência nos olhos e garganta seca, como agravar problemas respiratórios, principalmente em pessoas vulneráveis a esta condição.

Até quando deve durar

Conforme a previsão da Epagri, uma mudança no padrão de ventos ou a chegada de chuvas mais intensas são condições necessárias para inibir o transporte de fumaça para Santa Catarina, o que pode ocorrer nesta sexta-feira, 13, com a passagem de uma nova frente fria.

No Litoral de Santa Catarina, além da fumaça, a redução na visibilidade ainda ocorre por conta dos nevoeiros marítimos, fenômeno também associado à atuação da massa de ar mais quente.

