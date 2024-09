Mulher que foi encontrada morta nos fundos de residência de Blumenau é identificada

Foi identificada com Livia Christine Silva Amaro, de 25 anos, a mulher que foi encontrada morta nos fundos de uma residência nesta quarta-feira, 11, no Velha Central, em Blumenau. A informação foi divulgada pela Polícia Civil.

Livia estava desaparecida desde o dia 9, quando saiu para fazer um programa sexual com um cliente no bairro.

Na tarde de terça-feira, 10, moradores encontraram o celular dela com vestígios de sangue na rua José Reuter. Eles, então, acionaram a Polícia Militar, que, por sua vez, comunicou os policiais civis da Delegacia de Homicídios e do Departamento de Investigações Criminais (DIC).

Prisão

As polícias passaram a realizar diligências na região, até o momento em que uma guarnição da PM notou que um dos imóveis da rua apresentava uma área de mata pisoteada.

No local, localizaram o corpo de Livia, sem roupa, parcialmente queimado e com uma toalha amarrada no pescoço, embaixo de uma vegetação cortada que havia próximo ao muro do terreno.

Vizinhos informaram que um dos moradores da residência, de 23 anos, trabalhava em um posto de combustível nas redondezas.

Ele foi localizado e conduzido até a residência, onde foi interrogado. O homem confessou ao delegado que contratou os serviços de Livia, mas que eles acabaram se desentendendo após a relação sexual. Ela o teria atacado com uma faca da residência.

O suspeito alegou que agiu em legítima defesa e que, durante a suposta luta corporal, Livia teria se autolesionado de três a cinco vezes na região dos braços, barriga e pescoço.

Ele, então, teria escondido o corpo da vítima até a área de mata que há atrás da sua residência. Na madrugada do dia seguinte, teria ateado fogo no corpo, mas logo em seguida apagado e decidido apenas ocultar o corpo.

O homem foi autuado em flagrante pelo crime de ocultação de cadáver, conduzido para sede da Polícia Civil para realização dos procedimentos legais. Ele, então, teve sua prisão preventiva decretada pelo crime de homicídio qualificado pelo feminicídio. Em seguida, foi encaminhado ao Presídio Regional de Blumenau, onde aguarda manifestação da Justiça.

