Após Brusque ter registrado temperaturas de até 35°C na quarta-feira, 11, a previsão indica que a chuva e a baixa sensação térmica estão prestes a retornar ao município e região.

Enquanto esta quinta-feira, 12, e a sexta-feira, 13, ainda devem apresentar tempo seco, mudanças significativas estão à vista para o fim de semana com a aproximação de uma frente fria.

Para trazer detalhes sobre a tendência climática apresentada acima, procuramos obter informações esclarecedoras e abrangentes com o especialista da Climaterra, Ronaldo Coutinho.

O boletim completo contendo a previsão detalhada pode ser conferido logo após a foto.

Brusque segue sem chuva

*Boletim: Climaterra >>

Vamos começar este boletim antecipando que uma frente fria promete trazer uma reviravolta climática para Brusque e outras cidades situadas no Vale do Itajaí-Mirim no próximo fim de semana.

No entanto, até lá, tanto esta quinta-feira quanto boa parte da sexta-feira ainda devem registrar tempo seco na região.

Apesar de o calor de até 35°C registrado na quarta-feira não se repetir, esses dois dias ainda terão um relativo aquecimento, podendo ultrapassar o patamar de 28 a 30°C.

É importante destacar que, com o avanço da sexta-feira para a noite, aumenta a chance de precipitação devido à aproximação da frente fria.

Chuva e frio à vista

Avançando nas projeções, há uma mudança significativa no padrão meteorológico, esperada para o fim de semana em Brusque e toda a região.

O sábado, então, promete ser úmido, com precipitações a qualquer momento. O sol, se aparecer, será por curtos períodos, com predomínio maior das nuvens.

As temperaturas, por sua vez, ainda não diminuem de forma considerável, podendo assim, ultrapassar os 25°C.

No entanto, com a entrada de vento do quadrante sul a partir da noite, os termômetros tendem começar a cair de maneira mais notável.

No domingo, o tempo deve permanecer nublado, com risco de chuva isolada, embora em forma de chuviscos ou garoa.

Este dia marcará o retorno dos casacos, já que uma baixa sensação térmica está prevista, diante das temperaturas máximas dificilmente ultrapassando os 20°C.

Assim, esta frente fria que se aproxima deverá também amenizar a qualidade do ar, bastante prejudicada pela fumaça das queimadas.

*Com informações: Climaterra

O tempo na madrugada

Prosseguindo com a edição desta quinta-feira, o foco então permanece nas atualizações meteorológicas.

Agora, vamos salientar o acompanhamento realizado durante a última madrugada na região de Brusque.

A tabela apresentada a seguir resume as temperaturas mínimas registradas logo após o amanhecer de hoje em cada local mencionado no anexo (destaque em vermelho).

Importante ressaltar que não foram registradas ocorrências de chuvas durante esse intervalo (indicado em azul).

Fotos dos leitores

Encerrando este segmento, aprecie as encantadoras paisagens então compartilhadas por nossos leitores.

As imagens ilustram o início da manhã desta quinta-feira em cada local descrito nas legendas.

