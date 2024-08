Após mais um amanhecer gelado, sob temperaturas mínimas oscilando entre 5°C e 8°C em Brusque, esta segunda-feira, 12, trouxe um cenário amplamente favorável às atividades ao ar livre, com o sol brilhando intensamente ao longo do dia.

Mais adiante, ao fim desta edição, você poderá conferir uma estupenda galeria de imagens capturando esse cenário, mostrando as pessoas vestindo roupas pesadas para se proteger das baixas temperaturas, mesmo em plena tarde.

Apesar do sol radiante e do céu sem nuvens, as temperaturas não ultrapassaram a marca dos 20°C, tornando então, o uso de casacos indispensável durante todo o dia.

No entanto, tudo indica que o atual clima de inverno se intensificará ainda mais no Vale do Itajaí, à medida que a noite desta segunda-feira se aproxima.

Frio aumenta em Brusque

De acordo com Ronaldo Coutinho, especialista da Climaterra, as madrugadas mais geladas da semana estão previstas para ocorrer em Brusque e região na terça-feira, 13, e quarta-feira, 14.

Nesses dias, os amanheceres podem registrar temperaturas próximas de 0°C, provavelmente oscilando entre 2°C e 5°C no município. Além disso, Coutinho não descarta a possibilidade de geada nas áreas rurais.

Já em cidades de maior altitude no Vale do Itajaí, como Vidal Ramos, os termômetros podem até registrar temperaturas negativas, confirmando as projeções de geada ampla.

Embora terça e quarta-feira sejam prometidos como os dias mais frios da semana, a quinta e sexta-feira também devem registrar temperaturas abaixo de 5°C em várias cidades.

Segundo Coutinho, o frio noturno persistirá até sexta-feira, com tardes que, apesar de um pouco mais amenas, raramente passarão dos 20°C.

Assim, o clima de inverno ganhará ainda mais força a partir da noite desta segunda-feira. Com madrugadas subsequentes geladas e risco de geada, inclusive em Brusque e região.

Brusque vista na segunda-feira

Encerramos esta pauta com uma galeria de fotos que certamente irá impressionar você. As imagens capturam belíssimas paisagens iluminadas pelo sol, e pessoas vestindo casacos para se proteger do frio.

Confira esta seleção de fotografias que então preparamos com todo o carinho, nosso prezado leitor.

*Autoria das fotos: Ciro Groh/O Município >>

