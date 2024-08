Homens ficam feridos após acidente entre motos no Zantão, em Brusque

Dois homens ficaram feridos após um acidente entre duas motos no bairro Zantão, em Brusque, na manhã desta segunda-feira, 12. O fato ocorreu na rua Walter Barteld, por volta das 7h. As duas vítimas foram levadas para o pronto socorro.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, ao chegarem no local, encontraram um homem, de 27 anos, que conduzia uma BMW G310R, deitado na via. Ele apresentava ferimentos nas pernas e dores no pé.

Já a segunda vítima, um homem de 26 anos, estava sentado fora da via, já sem capacete. Ele dirigia uma Honda XR-250. O homem apresentava ferimentos na perna e mão direita.

Posteriormente, os dois foram levados para o pronto socorro.

A dinâmica do acidente, assim como a identidade das vítimas não foram divulgadas.

