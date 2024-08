Academia de Letras de Brusque completa 11 anos de fundação

A Academia de Letras de Brusque, que integra a Academia de Letras do Brasil, completou 11 anos de fundação no último sábado, 10 de agosto. O evento de celebração aconteceu no Clube Paysandú.

O evento contou com ilustres presenças de autoridades municipais, estaduais, nacionais e acadêmicos da entidade, bem como outros convidados.

Durante a cerimônia, houve apresentação dos músicos Elieser Patisse e Amanda Patisse, do Conservatório de Música de Itajaí. O destaque da noite foi a nomeação e ingresso de dois novos acadêmicos, o professor Amilton Fernando Cardoso, que ocupará a cadeira de nº 13 na ALBB, e a professora Cleide Jussara Pareja que ocupará a cadeira de número 14 na ALBB.

Ao final do cerimonial a presidente da ALBB, Maria Teresinha Debatin, em seu discurso mencionou agradecimentos ao fundador da ALB, professor Mário Carabajal, e se pronunciou saudando as autoridades, acadêmicos e demais presentes, destacando a importância da cultura e das letras no desenvolvimento de uma sociedade.

Ela enfatizou também a importância da ALB, no contexto de Brusque e região. Indicou para as autoridades presentes a importância de se criar em Brusque um teatro municipal de artes, como um espaço nobre, para fortalecer a produção dos escritores, poetas e artistas no campo da música e do teatro.

Após o cerimonial, foi realizado um jantar festivo de confraternização.

